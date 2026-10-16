Москва16 октВести.На складе в Люберцах ликвидирован крупный пожар на площади 1000 квадратных метров. Борьбу с ним осложняла высокая пожарная нагрузка здания, сообщает ГУ МЧС по Московской области в MAX.
Сообщение о пожаре в деревне Мотяково г.о. Люберцы поступило в экстренные службы сегодня около 6 утра.
Принятыми мерами пожар локализован на площади 1000 кв. метров. … Ход тушения осложняла высокая пожарная нагрузка зданияговорится в публикации
На данный момент открытое горение уже ликвидировано, перехода огня на соседние складские здания не допущено.
Было эвакуировано 15 человек. Пострадавших, по предварительной информации, нет.