Пожар на складе в Люберцах ликвидирован на площади в тысячу "квадратов"

МЧС: тушение на складе в Люберцах осложняла высокая пожарная нагрузка здания Пожар на складе в Люберцах ликвидирован на площади в тысячу "квадратов"

Москва16 окт Вести.На складе в Люберцах ликвидирован крупный пожар на площади 1000 квадратных метров. Борьбу с ним осложняла высокая пожарная нагрузка здания, сообщает ГУ МЧС по Московской области в MAX.

Сообщение о пожаре в деревне Мотяково г.о. Люберцы поступило в экстренные службы сегодня около 6 утра.

Принятыми мерами пожар локализован на площади 1000 кв. метров. … Ход тушения осложняла высокая пожарная нагрузка здания говорится в публикации

На данный момент открытое горение уже ликвидировано, перехода огня на соседние складские здания не допущено.

Было эвакуировано 15 человек. Пострадавших, по предварительной информации, нет.