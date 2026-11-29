Москва29 нояВести.Крупный пожар на складе в Химках полностью ликвидирован, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области на официальном сайте.
Сообщение о возгорании поступило в 23.05 в субботу, 28 ноября. Горело складское помещение, частично металлическое, частично кирпичное, размерами 145х75.
Локализовали пожар в 02.43 29 ноября на площади 10 875 кв. м.
10.00 – ликвидация открытого горения. 22.20 – ликвидация последствий пожара. Пострадавших нетнаписали в пресс-службе
В тушении участвовали 91 человек и 34 единицы техники, в том числе от МЧС России 58 человек, 21 единица техники.