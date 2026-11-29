Москва29 нояВести.Площадь пожара на складе мебели в подмосковных Химках увеличилась до 5 тыс. кв. метров. Об этом сообщили ТАСС в МЧС России.
Площадь пожара увеличилась до 5 тыс. кв. м. Произошло обрушение кровли. Происходят взрывы газовых баллоновуточняется в публикации
Согласно последним данным ГУ МЧС России по Московской области, тушение пожара ведется в сложных условиях.
По предварительной информации, внутри здания находится склад мебели. Проводится наращивание группировкиотмечается в сообщении ведомства в MAX
В настоящее время к ликвидации возгорания привлечены 80 пожарных и 28 единиц техники.
Ранее сообщалось, что возгорание возникло на площади 4 тыс. кв. м.