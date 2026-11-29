До 5 тыс. кв. м выросла площадь пожара на складе мебели в Химках

Площадь пожара на складе мебели в Химках выросла до 5 тыс. кв. м До 5 тыс. кв. м выросла площадь пожара на складе мебели в Химках

Москва29 ноя Вести.Площадь пожара на складе мебели в подмосковных Химках увеличилась до 5 тыс. кв. метров. Об этом сообщили ТАСС в МЧС России.

Площадь пожара увеличилась до 5 тыс. кв. м. Произошло обрушение кровли. Происходят взрывы газовых баллонов уточняется в публикации

Согласно последним данным ГУ МЧС России по Московской области, тушение пожара ведется в сложных условиях.

По предварительной информации, внутри здания находится склад мебели. Проводится наращивание группировки отмечается в сообщении ведомства в MAX

В настоящее время к ликвидации возгорания привлечены 80 пожарных и 28 единиц техники.

Ранее сообщалось, что возгорание возникло на площади 4 тыс. кв. м.