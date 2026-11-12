В Раменском горят два здания, склад и четыре автомобиля

Масштабный пожар в Подмосковье локализовали на 1115 квадратных метрах В Раменском горят два здания, склад и четыре автомобиля

Москва12 ноя Вести.Пожарным удалось локализовать масштабное возгорание в подмосковном Раменском, сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

В настоящее время площадь пожара составляет 1115 квадратных метров.

Происходит открытое горение двух зданий, складского помещения и четырех автомобилей говорится в заявлении ведомства в MAX

Отмечается, что группировка сил и средств на месте ЧП увеличена до 70 человек и 23 единиц техники.

Ранее сообщалось, что тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой, так внутри склада находились горюче-смазочные материалы.