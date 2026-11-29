Прокуратура контролирует выяснение причин пожара на складе в Химках

Прокуратура взяла на контроль установление причин пожара на складе в Химках Прокуратура контролирует выяснение причин пожара на складе в Химках

Москва29 ноя Вести.Прокуратура Московской области взяла на контроль установление причин пожара в складском комплексе в Химках. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Химкинская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на складе мебели в Химках выросла до 7,5 тыс. кв. м.