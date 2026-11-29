Москва29 нояВести.Прокуратура Московской области взяла на контроль установление причин пожара в складском комплексе в Химках. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Химкинская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному фактуотметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ
Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что площадь пожара на складе мебели в Химках выросла до 7,5 тыс. кв. м.