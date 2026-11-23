Соблюдение мер безопасности проверит прокуратура на горевших складах Находки

Прокуратура проверит факт возгорания складов в приморской Находке Соблюдение мер безопасности проверит прокуратура на горевших складах Находки

Москва23 ноя Вести.Прокуратура Приморского края организовала проверку соблюдения требований пожарной в загоревшихся складах в Находке, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства региона.

Предварительно, возгорание произошло складского помещения на Находкинском проспекте. Огонь распространился на здание магазина, частично обрушилась кровля. Площадь горения - около 2,3 тысячи квадратных метров.

Прокуратура проверит соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации объектов говорится в сообщении

Ход проверки поставлены на контроль прокуратурой.