Москва23 нояВести.Прокуратура Приморского края организовала проверку соблюдения требований пожарной в загоревшихся складах в Находке, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства региона.
Предварительно, возгорание произошло складского помещения на Находкинском проспекте. Огонь распространился на здание магазина, частично обрушилась кровля. Площадь горения - около 2,3 тысячи квадратных метров.
Прокуратура проверит соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации объектовговорится в сообщении
Ход проверки поставлены на контроль прокуратурой.