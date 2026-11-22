Москва22 нояВести.Сотрудники МЧС ликвидируют крупный пожар в Находке – горят склад и магазин на площади 2,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю.
По данным ведомства, возгорание произошло на Находкинском проспекте.
На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит складское помещение. В результате перехода огня на здание магазина произошло частичное обрушение кровли, общая площадь пожара составила 2300 квадратных метровговорится в сообщении
По предварительным данным, никто не пострадал.
В ликвидации возгоранию участвуют 40 сотрудников МЧС и девять единиц техники.