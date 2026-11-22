Склад и магазин горят в Приморье на площади 2,3 тыс. кв. м

В Находке загорелся склад и магазин на площади 2,3 тыс. кв. м Склад и магазин горят в Приморье на площади 2,3 тыс. кв. м

Москва22 ноя Вести.Сотрудники МЧС ликвидируют крупный пожар в Находке – горят склад и магазин на площади 2,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю.

По данным ведомства, возгорание произошло на Находкинском проспекте.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит складское помещение. В результате перехода огня на здание магазина произошло частичное обрушение кровли, общая площадь пожара составила 2300 квадратных метров говорится в сообщении

По предварительным данным, никто не пострадал.

В ликвидации возгоранию участвуют 40 сотрудников МЧС и девять единиц техники.