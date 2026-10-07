На пожаре в Находке сотрудники МЧС спасли 23 человека, есть пострадавшие

На пожаре в Находке сотрудники МЧС спасли 23 человека На пожаре в Находке сотрудники МЧС спасли 23 человека, есть пострадавшие

Москва7 окт Вести.В Находке пожар вспыхнул в 2-этажном многоквартирном доме — сотрудники МЧС спасли 23 человека, однако двое мужчин пострадали. Об это сообщило МЧС Приморского края.

Ночью 7 октября произошло возгорание в доме на улице Комсомольской. Уже через 9 минут после вызова на месте работали сотрудники МЧС России: наблюдалось сильное задымление в подъезде, также горели мебель, бытовая техника и личные вещи в квартире на 1-м этаже.

Пожарные вынесли из квартиры пострадавшего мужчину 1968 г.р. и передали его медикам скорой. Второй пострадавший, мужчина 1987 г.р., вышел самостоятельно. Звенья газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств вывели из квартир, отрезанных дымом, еще 22 человека, в том числе двух детей говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Отмечается, что огонь повредил около 10 кв.м. квартиры.

Причина произошедшего и причиненный ущерб устанавливаются.