Сотрудники МЧС спасли 30 человек из горящей многоэтажки в Смоленске Из горящей многоэтажки в Смоленске эвакуировали 30 жителей

Москва25 окт Вести.В Смоленске в результате пожара в многоэтажном жилом доме эвакуированы 30 человек, одного госпитализировали. Подробности в MAX сообщает ГУ МЧС по Смоленской области.

Возгорание на кухне в однокомнатной квартире на восьмом этаже десятиэтажного дома по проспекту Гагарина произошло в пятом часу утра. В жилище находились двое мужчин: один спал в комнате, второй был на кухне. Мужчины, заметив огонь, попытались самостоятельно потушить его, но пламя быстро распространялось. Тогда они вызвали пожарных и выбежали на лестничную клетку.

Спустя шесть минут на место прибыли первые пожарные расчеты МЧС России. Из-за сильного задымления, создавшегося в подъезде, главной задачей специалистов стала эвакуация жильцов, по лестничным маршам они вывели из дома 30 человек говорится в мессенджере

Огнеборцам удалось оперативно ликвидировать возгорание, пламя не распространилось на другие помещения квартиры. Одному из жильцов, 33-летнему смолянину, с ожогами различной степени тяжести и признаками отравления продуктами горения потребовалась госпитализация.

В результате огонь повредил отделку стены на кухне на площади 6 квадратных метров, пострадала отделка коридора. Эксперты установят причины и обстоятельства пожара. По предварительной версии, могло произойти короткое замыкание электропроводки либо произошла авария в работе электросети.