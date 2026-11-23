МЧС: открытое горение на складе в Находке Приморского края ликвидировано

Пожарные потушили открытое горение на складе в приморской Находке МЧС: открытое горение на складе в Находке Приморского края ликвидировано

Москва23 ноя Вести.Открытое горение на складе в Находке Приморского края общей площадью 2,3 тысячи квадратных метров ликвидировано, сообщается в MAX-канале МЧС региона.

Открытое горение ликвидировано, проводится разборка и проливка места пожара говорится в сообщении

Ранее в ведомстве рассказали, что пожар в складском помещении произошел на Находкинском проспекте. От перехода огня на магазин частично обрушилась кровли. Общая площадь пожара составила 2300 квадратных метров. Предварительно, никто не пострадал. В тушении огня задействованы девять единиц спецтехники и порядка 40 пожарных.