Прокуратура взяла на контроль ситуацию с пожаром на подмосковном складе По факту пожара на подмосковном складе организована проверка

Москва18 ноя Вести.Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара на складе в деревне Каргашино в городском округе Мытищи. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Мытищинская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту сказано в сообщении

Инцидент произошел днем 18 ноября на улице Центральная в складском здании, предназначенном для производства и хранения пенопласта. Пожар начался в помещении котельной, а затем огонь перекинулся на соседнее здание. Площадь возгорания составила 780 квадратных метров.