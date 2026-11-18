Москва18 нояВести.Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара на складе в деревне Каргашино в городском округе Мытищи. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.
Мытищинская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному фактусказано в сообщении
Инцидент произошел днем 18 ноября на улице Центральная в складском здании, предназначенном для производства и хранения пенопласта. Пожар начался в помещении котельной, а затем огонь перекинулся на соседнее здание. Площадь возгорания составила 780 квадратных метров.