Москва19 нояВести.Работы по ликвидации крупного пожара на складе в подмосковных Мытищах завершены. Распространения огня на офисное здание рядом не допущено. Об этом сообщает "Мособлпожспас".
В 12.47 пожар локализовали, в 13.43 ликвидировали открытое горение. В 8:30 сегодня ликвидация последствий пожара завершенаговорится в сообщении учреждения в мессенджере MAX
Складские помещения на улице Центральной загорелись днем 18 ноября, в среду. Металлическое складское здание, предназначенное для производства и хранения пенопласта, горело по всей площади. Пострадавших нет.