Ликвидация последствий крупного пожара на складе в Мытищах полностью завершена

В Мытищах ликвидировали последствия пожара на складе с пенопластом Ликвидация последствий крупного пожара на складе в Мытищах полностью завершена

Москва19 ноя Вести.Работы по ликвидации крупного пожара на складе в подмосковных Мытищах завершены. Распространения огня на офисное здание рядом не допущено. Об этом сообщает "Мособлпожспас".

В 12.47 пожар локализовали, в 13.43 ликвидировали открытое горение. В 8:30 сегодня ликвидация последствий пожара завершена говорится в сообщении учреждения в мессенджере MAX

Складские помещения на улице Центральной загорелись днем 18 ноября, в среду. Металлическое складское здание, предназначенное для производства и хранения пенопласта, горело по всей площади. Пострадавших нет.