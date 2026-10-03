Москва3 октВести.На территории Краснозаводского химического завода в Подмосковье завершены работы по ликвидации последствий пожара, сообщил в MAX временно исполняющий полномочия главы Сергиево-Посадского городского округа Алексей Лужецкий.
Ранее стало известно, что в ходе разбора завалов на предприятии обнаружили тела пяти погибших.
Работы по ликвидации последствий пожара на территории Краснозаводского химического завода завершеныговорится в заявлении
Лужецкий также подчеркнул, что угрозы для населения нет, превышений допустимых концентраций вредных веществ не выявлено.
Пожар на химическом предприятии в Краснозаводске вспыхнул в минувший четверг, 1 октября. Большая часть людей эвакуировалась, судьба нескольких человек оставалась неизвестной до 3 октября. Продолжаются работы по мониторингу воздушной среды. Превышений допустимых концентраций вредных веществ не выявлено. Угрозы для населения города Краснозаводска и округа нет.