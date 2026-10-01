Москва1 октВести.На химическом заводе в Краснозаводске Московской области, где ранее произошел взрыв и пожар, сохраняется угроза повторных взрывов. Об этом сообщил врип главы Сергиево-Посадского городского округа Алексей Лужецкий в MAX.
Отмечается, что возгорание произошло в одном из производственных корпусов Краснозаводского химзавода. В момент происшествия в здании находились 44 человека. 40 сотрудников были эвакуированы, ищут еще четырех человек.
Работа непосредственно в опасной зоне ведется с учетом сохраняющейся угрозы повторных взрывовотмечается в сообщении
Предварительно, произошедшее не связано с атакой БПЛА. Причины устанавливают специалисты.