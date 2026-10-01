После ЧП на химзаводе в Подмосковье сохраняется угроза повторных взрывов На химзаводе в Краснозаводске сохраняется угроза повторных взрывов

Москва1 окт Вести.На химическом заводе в Краснозаводске Московской области, где ранее произошел взрыв и пожар, сохраняется угроза повторных взрывов. Об этом сообщил врип главы Сергиево-Посадского городского округа Алексей Лужецкий в MAX.

Отмечается, что возгорание произошло в одном из производственных корпусов Краснозаводского химзавода. В момент происшествия в здании находились 44 человека. 40 сотрудников были эвакуированы, ищут еще четырех человек.

Работа непосредственно в опасной зоне ведется с учетом сохраняющейся угрозы повторных взрывов отмечается в сообщении

Предварительно, произошедшее не связано с атакой БПЛА. Причины устанавливают специалисты.