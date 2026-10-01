Москва1 октВести.В результате взрыва на химическом заводе в Краснозаводске Московской области есть погибшие, информирует SHOT.
7 человек погибло в результате взрыва на Краснозаводском химическом заводепишет паблик
По его данным, сотрудники находились в помещении цеха №4, здание обрушилось.
Есть пострадавшие, их число не называется.
По имеющимся данным, на предприятии прогремели минимум три взрыва. После этого возник пожар. В небо поднимается столб дыма.
Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС пытаются локализовать открытое горение.
Официальной информации о происшествии пока не поступало.