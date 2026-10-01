SHOT сообщает о 7 погибших и обрушении цеха на заводе в Краснозаводске

SHOT: при взрыве на заводе в Краснозаводске погибли 7 человек SHOT сообщает о 7 погибших и обрушении цеха на заводе в Краснозаводске

Москва1 окт Вести.В результате взрыва на химическом заводе в Краснозаводске Московской области есть погибшие, информирует SHOT.

7 человек погибло в результате взрыва на Краснозаводском химическом заводе пишет паблик

По его данным, сотрудники находились в помещении цеха №4, здание обрушилось.

Есть пострадавшие, их число не называется.

По имеющимся данным, на предприятии прогремели минимум три взрыва. После этого возник пожар. В небо поднимается столб дыма.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС пытаются локализовать открытое горение.

Официальной информации о происшествии пока не поступало.