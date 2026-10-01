Москва1 октВести.Местонахождение пяти человек из числа находившихся на химическом заводе в подмосковном Краснозаводске в момент возникновения пожара остается неизвестным, сообщили ТАСС в оперативных службах.
На данный период времени неизвестна судьба пяти человексказал собеседник агентства
К настоящему времени площадь возгорания составила 1000 квадратных метров.
Временно исполняющий полномочия главы Сергиево-Посадского городского округа Московской области Алексей Лужецкий сообщил ранее, что устанавливается местонахождение четырех работников, 40 эвакуированы.
На месте работают экстренные службы, дежурят бригады скорой помощи и территориального центра медицины катастроф.