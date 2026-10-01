Власти не связывают возгорание на Краснозаводском химзаводе с атакой дронов

ЧП на Краснозаводском химзаводе, предварительно, не связано с атакой БПЛА Власти не связывают возгорание на Краснозаводском химзаводе с атакой дронов

Москва1 окт Вести.Возгорание в одном из производственных корпусов Краснозаводского химического завода, по предварительным данным, не связано с атакой беспилотников, сообщил временно исполняющий полномочия главы Сергиево-Посадского городского округа Московской области Алексей Лужецкий.

По предварительной информации, произошедшее не связано с атакой БПЛА. Причины происшествия будут установлены специалистами написал он в мессенджере MAX

Лужецкий проинформировал, что в момент ЧП в здании находились 44 человека. 40 из них эвакуированы, местонахождение 4 устанавливается.

Всех эвакуированных осмотрели медики – с людьми все в порядке, жалоб на состояние здоровья нет.

На месте работают экстренные службы, дежурят бригады скорой помощи и территориального центра медицины катастроф.

Врип главы Сергиево-Посадского округа сообщил также, что угроза повторных взрывов на предприятии сохраняется. Это учитывают сотрудники оперативных служб, работающие в опасной зоне.

Информация уточняется.