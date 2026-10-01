ЧП на химзаводе в подмосковном Краснозаводске имеет техногенный характер

На химзаводе в Краснозаводске произошло ЧП техногенного характера ЧП на химзаводе в подмосковном Краснозаводске имеет техногенный характер

Москва1 окт Вести.Пожар, случившийся на химическом заводе в Краснозаводске Московской области, носит техногенный характер, сообщили ТАСС в оперативных службах.

По предварительной информации, пожар имеет техногенный характер сказал собеседник агентства

Он не стал говорить о причинах, отметив, что многое станет понятно по результатам пожарно-технической экспертизы, которая будет проведена после ликвидации возгорания.

По информации SHOT, на химзаводе в Краснозаводске прогремело несколько взрывов, возникло возгорание. На месте работают сотрудники МЧС России.

Сообщается также о 7 погибших и обрушении здания цеха предприятия.

Официальной информации о ЧП пока не поступало.