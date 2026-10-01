На место возгорания на Краснозаводском заводе прибыли врачи медицины катастроф

На месте ЧП на химзаводе в Краснозаводске работают пять врачебных бригад На место возгорания на Краснозаводском заводе прибыли врачи медицины катастроф

Москва1 окт Вести.На месте происшествия в Краснозаводске, где на химическом заводе произошли взрывы с последующим возгоранием, работают пять медицинских бригад, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минздраве Московской области.

На месте происшествия работают три бригады скорой медицинской помощи и две бригады территориального центра медицины катастроф сказал собеседник агентства

По данным временно исполняющего полномочия главы Сергиево-Посадского городского округа Подмосковья Алексея Лужецкого, в момент ЧП в здании находились 44 человека: 40 из них эвакуированы, судьба 4 устанавливается. Эвакуированных осмотрели медики – с ними все в порядке.

Угроза повторных взрывов на предприятии сохраняется.

По предварительным данным, случившееся не связано с атакой БПЛА.