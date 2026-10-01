Площадь пожара на химзаводе в Краснозаводске составляет 1000 квадратных метров

Огонь на заводе в Краснозаводске распространился на площади в 1000 "квадратов" Площадь пожара на химзаводе в Краснозаводске составляет 1000 квадратных метров

Москва1 окт Вести.Огнеборцы тушат возгорание на химическом заводе в подмосковном Краснозаводске на площади в 1000 квадратных метров, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. метров сказал собеседник агентства

Пожар начался после нескольких взрывов на предприятии. Как сообщил временно исполняющий полномочия главы Сергиево-Посадского городского округа Московской области Алексей Лужецкий, в момент ЧП в здании находились 44 человека: 40 из них эвакуированы, местонахождение 4 устанавливается.

На месте работают экстренные службы, дежурят бригады скорой помощи и территориального центра медицины катастроф – всего 5 бригад.

По предварительной информации, произошедшее не связано с атакой беспилотников. Точные причины установят специалисты.

Угроза повторных взрывов на заводе сохраняется. Это учитывается при работе в опасной зоне.