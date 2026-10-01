Москва1 октВести.Огнеборцы тушат возгорание на химическом заводе в подмосковном Краснозаводске на площади в 1000 квадратных метров, сообщили ТАСС в оперативных службах.
Площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. метровсказал собеседник агентства
Пожар начался после нескольких взрывов на предприятии. Как сообщил временно исполняющий полномочия главы Сергиево-Посадского городского округа Московской области Алексей Лужецкий, в момент ЧП в здании находились 44 человека: 40 из них эвакуированы, местонахождение 4 устанавливается.
На месте работают экстренные службы, дежурят бригады скорой помощи и территориального центра медицины катастроф – всего 5 бригад.
По предварительной информации, произошедшее не связано с атакой беспилотников. Точные причины установят специалисты.
Угроза повторных взрывов на заводе сохраняется. Это учитывается при работе в опасной зоне.