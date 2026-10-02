Пожар на химзаводе в Краснозаводске локализован, ведется проливка конструкций

Возгорание на Краснозаводском химзаводе локализовано Пожар на химзаводе в Краснозаводске локализован, ведется проливка конструкций

Москва2 окт Вести.Возгорание в корпусе Краснозаводского химического завода локализовано, пожарные проливают конструкции, сообщил врип главы Сергиево-Посадского городского округа Алексей Лужецкий в мессенджере МАХ.

Возгорание в одном из производственных корпусов Краснозаводского химического завода локализовано, сейчас проводится проливка конструкций. На месте развернут оперативный штаб написал Лужецкий

Пожар начался вечером 1 октября после нескольких взрывов на предприятии. В момент ЧП в здании находились 44 человека: 40 из них эвакуированы, местонахождение 5 устанавливается.