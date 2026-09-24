Москва24 сенВести.Пожар, вспыхнувший на складе строительных материалов в Краснодаре, удалось локализовать. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России в своем канале в мессенджере МАХ.
Пожар удалось локализовать в короткий промежуток времени … К ликвидации пожара привлечены 11 единиц техники и 35 специалистов. Проводятся мероприятия по достижению ликвидации пожараотметил руководитель пресс-службы регионального МЧС Александр Субочев, видео с которым опубликованном на канале
Огонь вспыхнул вечером 24 сентября на ул. Дежнева. Горение происходило на площади 700 кв. м. В результате инцидента погибших или пострадавших нет.