Крупный пожар на складе стройматериалов в Краснодаре локализован

Пожар на складе стройматериалов в Краснодаре локализован Крупный пожар на складе стройматериалов в Краснодаре локализован

Москва24 сен Вести.Пожар, вспыхнувший на складе строительных материалов в Краснодаре, удалось локализовать. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС России в своем канале в мессенджере МАХ.

Пожар удалось локализовать в короткий промежуток времени … К ликвидации пожара привлечены 11 единиц техники и 35 специалистов. Проводятся мероприятия по достижению ликвидации пожара отметил руководитель пресс-службы регионального МЧС Александр Субочев, видео с которым опубликованном на канале

Огонь вспыхнул вечером 24 сентября на ул. Дежнева. Горение происходило на площади 700 кв. м. В результате инцидента погибших или пострадавших нет.