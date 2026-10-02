В Подмосковье потушили пожар на территории химзавода в Краснозаводске

Пожар на химическом заводе в Краснозаводске ликвидирован В Подмосковье потушили пожар на территории химзавода в Краснозаводске

Москва2 окт Вести.В подмосковном Краснозаводске потушили пожар на территории химического завода. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пожар на заводе в Краснозаводске полностью ликвидирован говорится в публикации

Огнем была охвачена площадь в 1 тысячу квадратных метров. В настоящее время спасатели продолжают проливку конструкций.

Ранее сообщалось, что на химическом заводе в Краснозаводске произошел пожар, после которого обрушились конструкции. В результате ЧП один человек погиб, судьба еще пятерых неизвестна.