В Краснозаводске при пожаре на химическом заводе погиб один человек

При пожаре на химзаводе в Краснозаводске погиб человек, пятерых ищут В Краснозаводске при пожаре на химическом заводе погиб один человек

Москва2 окт Вести.В результате пожара на химическом заводе в Краснозаводске погиб один человек, еще пятеро числятся пропавшими. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Открытое горение на объекте ликвидировано. В результате пожара погиб один человек, остается неизвестным местонахождение пяти человек сказал собеседник агентства

ЧП произошло на предприятии химической промышленности вечером 1 октября: загорелся один из производственных корпусов Краснозаводского химического завода, после чего обрушились конструкции. К моменту прибытия пожарных площадь возгорания достигала 1 тысячи квадратных метров, обрушения - 2 тысячи "квадратов". Открытый огонь потушили, сейчас конструкции проливают.

На месте работает оперативный штаб. По предварительным данным, пожар носит техногенный характер.

В момент происшествия в здании находились 44 человека. 40 сотрудников эвакуировали и осмотрели врачи. На месте ЧП работают три бригады скорой помощи и две бригады территориального центра медицины катастроф.