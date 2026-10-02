Обрушение на химическом предприятии в Краснозаводске достигло 2 тыс. кв. м

Площадь обрушения на Краснозаводском химическом заводе составила 2 тыс. кв. м Обрушение на химическом предприятии в Краснозаводске достигло 2 тыс. кв. м

Москва2 окт Вести.Площадь обрушения на Краснозаводском химическом заводе достигла 2 тысяч квадратных метров. Об этом передает агентство ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Площадь возгорания на момент прибытия пожарных составила 1 тыс. кв. м, площадь обрушения - 2 тыс. кв. м цитирует источник ТАСС

Ранее временно исполняющий полномочия главы Сергиево-Посадского городского округа Алексей Лужецкий сообщил, что пожар в корпусе Краснозаводского химического завода локализовали, а пожарные проливают конструкции.

Возгорание началось после нескольких взрывов на предприятии вечером 1 октября. На момент ЧП в здании находились 44 человека: 40 эвакуировали, судьба еще пятерых устанавливается.