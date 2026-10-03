Москва3 октВести.В ходе разборов завалов на территории Краснозаводского химического завода были обнаружены тела пяти человек, сообщил в MAX врип главы подмосковного Сергиево-Посадского городского округа Алексей Лужецкий.
Родственникам погибших оказывается психологическая помощь.
С прискорбием сообщаю — при разборе завалов обнаружены пятеро погибшихговорится в заявлении чиновника
ЧП на предприятии произошло в минувший четверг, 1 октября. Пожар на заводе удалось потушить на следующий день.
В настоящее время продолжаются работы по мониторингу воздушной среды. По данным Алексея Лужецкого, превышений допустимых концентраций вредных веществ не выявлено, угрозы для жителей города Краснозаводска и округа нет.