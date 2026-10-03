Москва3 октВести.При разборе завалов на месте пожара на химическом предприятии в Краснозаводске Московской области найдено тело второго погибшего. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
Отмечается, что работы по разбору завалов на месте ЧП продолжаются.
Было обнаружено тело второго погибшего, его личность устанавливаетсяцитирует ТАСС источник
Ранее сообщалось, что в результате пожара на химическом предприятии в Краснозаводске погиб один человек, а судьба еще пятерых оставалась неизвестной.