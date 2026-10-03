На месте пожара на химзаводе в Краснозаводске найдено тело второго погибшего

При разборе завалов на химзаводе в Краснозаводске нашли тело второго погибшего На месте пожара на химзаводе в Краснозаводске найдено тело второго погибшего

Москва3 окт Вести.При разборе завалов на месте пожара на химическом предприятии в Краснозаводске Московской области найдено тело второго погибшего. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Отмечается, что работы по разбору завалов на месте ЧП продолжаются.

Было обнаружено тело второго погибшего, его личность устанавливается цитирует ТАСС источник

Ранее сообщалось, что в результате пожара на химическом предприятии в Краснозаводске погиб один человек, а судьба еще пятерых оставалась неизвестной.