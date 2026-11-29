В Химках ликвидировали открытое горение в нежилом здании на Заводской улице

В Химках ликвидировано открытое горение в складском здании В Химках ликвидировали открытое горение в нежилом здании на Заводской улице

Москва29 ноя Вести.В городском округе Химки Московской области ликвидировали открытое горение в нежилом здании на Заводской улице. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону на официальном сайте.

Сигнал о пожаре в здании по адресу: городской округ Химки, улица Заводская, дом №2а, корпус 28, поступил в 23.05 28 ноября. Горело складское помещение - частично кирпичное, частично металлическое, размерами 145 на 75 метров.

К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения огонь был открытым.

Огнеборцам удалось локализовать пожар на площади 10 875 "квадратов" в 2.43 в воскресенье, 29 ноября, а к 10 часам утра открытое горение ликвидировали.

2026 в 02.43 - локализация пожара на площади 10 875 кв.м. 10.00 - ликвидация открытого горения говорится в публикации

К тушению привлечены 91 человек личного состава и 34 единицы спецтехники.