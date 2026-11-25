Загоревшиеся в Липецкой области склады тушили больше 15 часов

Пожар на складах в Липецкой области тушили больше 15 часов Загоревшиеся в Липецкой области склады тушили больше 15 часов

Москва25 ноя Вести.Ликвидировано открытое горение на складе в Елецком муниципальном округе, проинформировало ГУ МЧС по Липецкой области в мессенджере MAX утром 25 ноября.

Сообщение о пожаре в населенном пункте Новый Ольшанец поступило в экстренные службы накануне, 24 ноября, около 15.30. Таким образом, спасателям потребовалось больше 15 часов, чтобы потушить открытый огонь.

Пожарные ликвидировали открытое горение складских помещений в н.п. Новый Ольшанец. Огонь не перекинулся на соседние здания говорится в публикации

В спасательном ведомстве отметили, что распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка. Накануне днем огнеборцам удалось локализовать пожар на площади 6 тысяч "квадратов".

По предварительной информации, пострадавших нет.

Сейчас пожарные проливают и разбирают конструкции, чтобы не допустить повторного возгорания.