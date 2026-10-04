Ликвидировано открытое горение на складе вторсырья в Пензенской области

В Пензенской области ликвидировали открытое горения на складе вторсырья Ликвидировано открытое горение на складе вторсырья в Пензенской области

Москва4 окт Вести.МЧС Пензенской области сообщило о ликвидации открытого горения на складе вторсырья в районе села Богословка.

Информация об этом появилась в канале ведомства в MAX.

Открытое горение ликвидировано сказано в сообщении

В районе тушения пожара количественных показателей химической безопасности превышений предельно-допустимых концентраций не обнаружено.

Информация о ЧП поступила в экстренные службы утром 4 октября, около 10 утра.

Уточнялось, что на 1000 квадратных метров горела территория базы вторичного сырья внутри складского помещения и на открытой территории.

К тушению привлечено 7 пожарных расчетов, вспомогательная техника и больше 30 человек личного состава, сообщали в спасательном ведомстве.