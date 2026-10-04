Москва4 октВести.МЧС Пензенской области сообщило о ликвидации открытого горения на складе вторсырья в районе села Богословка.
Информация об этом появилась в канале ведомства в MAX.
Открытое горение ликвидированосказано в сообщении
В районе тушения пожара количественных показателей химической безопасности превышений предельно-допустимых концентраций не обнаружено.
Информация о ЧП поступила в экстренные службы утром 4 октября, около 10 утра.
Уточнялось, что на 1000 квадратных метров горела территория базы вторичного сырья внутри складского помещения и на открытой территории.
К тушению привлечено 7 пожарных расчетов, вспомогательная техника и больше 30 человек личного состава, сообщали в спасательном ведомстве.