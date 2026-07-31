Москва31 июлВести.Открытое горение, вспыхнувшее после атак БПЛА, ликвидировано в логистическом центре Wildberries в Пензенской области. Об этом рассказал губернатор региона Олег Мельниченко.
Пожар вспыхнул на площади около 62 тыс. кв. м.
Открытое горение склада ликвидировано. Напомню, что огонь тушили более 100 пожарных с привлечением 50 единиц спецтехники. Также были задействованы два пожарных поезда и авиация МЧСнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
На объекте еще остаются несколько расчетов, которые занимаются проливкой и разборкой конструкций.
Рано утром 30 июля украинские беспилотники ударили по логистическим центрам Wildberries в Пензенской области и Сарапуле (Республика Удмуртия). По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела.
Пострадали 4 человека. Одного из пострадавших 31 июля выписали из больницы.