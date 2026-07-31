На складе WB под Пензой ликвидировано открытое горение после атак БПЛА

На складе WB под Пензой ликвидировано открытое горение На складе WB под Пензой ликвидировано открытое горение после атак БПЛА

Москва31 июл Вести.Открытое горение, вспыхнувшее после атак БПЛА, ликвидировано в логистическом центре Wildberries в Пензенской области. Об этом рассказал губернатор региона Олег Мельниченко.

Пожар вспыхнул на площади около 62 тыс. кв. м.

Открытое горение склада ликвидировано. Напомню, что огонь тушили более 100 пожарных с привлечением 50 единиц спецтехники. Также были задействованы два пожарных поезда и авиация МЧС написал он в своем канале в мессенджере МАХ

На объекте еще остаются несколько расчетов, которые занимаются проливкой и разборкой конструкций.

Рано утром 30 июля украинские беспилотники ударили по логистическим центрам Wildberries в Пензенской области и Сарапуле (Республика Удмуртия). По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела.

Пострадали 4 человека. Одного из пострадавших 31 июля выписали из больницы.