Москва31 июлВести.Житель Пензы, пострадавший 30 июля при атаке украинских беспилотников на логистический центр Wildberries, выписан из больницы. Об этом рассказал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
В результате террористической агрессии в Пензенской области пострадали 4 человека.
Пострадавший … выписан из больницы домой. Его состояние не вызывает у врачей опасенийнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Рано утром 30 июля украинские беспилотники ударили по логистическим центрам Wildberries в Пензенской области и Сарапуле (Республика Удмуртия). По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела.
На складе под Пензой вспыхнул пожар на площади около 62 тыс. кв. м. К тушению был привлечен вертолет МЧС России, два пожарных поезда, а также еще 50 единиц техники и более 100 спасателей. К настоящему моменту открытое горение ликвидировано.
На объекте остаются несколько расчетов, которые занимаются проливкой и разборкой конструкций.