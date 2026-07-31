Пострадавший при атаке БПЛА на склад WB житель Пензы выписан из больницы

Стало известно о состоянии жителя Пензы, раненного при атаке дронов на склад WB Пострадавший при атаке БПЛА на склад WB житель Пензы выписан из больницы

Москва31 июл Вести.Житель Пензы, пострадавший 30 июля при атаке украинских беспилотников на логистический центр Wildberries, выписан из больницы. Об этом рассказал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

В результате террористической агрессии в Пензенской области пострадали 4 человека.

Пострадавший … выписан из больницы домой. Его состояние не вызывает у врачей опасений написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Рано утром 30 июля украинские беспилотники ударили по логистическим центрам Wildberries в Пензенской области и Сарапуле (Республика Удмуртия). По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела.

На складе под Пензой вспыхнул пожар на площади около 62 тыс. кв. м. К тушению был привлечен вертолет МЧС России, два пожарных поезда, а также еще 50 единиц техники и более 100 спасателей. К настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

На объекте остаются несколько расчетов, которые занимаются проливкой и разборкой конструкций.