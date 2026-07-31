Москва31 июлВести.Житель Пензы, пострадавший 30 июля при атаке украинских беспилотников на логистический центр Wildberries, выписан из больницы. Об этом рассказал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

В результате террористической агрессии в Пензенской области пострадали 4 человека.

Пострадавший … выписан из больницы домой. Его состояние не вызывает у врачей опасений

написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Рано утром 30 июля украинские беспилотники ударили по логистическим центрам Wildberries в Пензенской области и Сарапуле (Республика Удмуртия). По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела.

На складе под Пензой вспыхнул пожар на площади около 62 тыс. кв. м. К тушению был привлечен вертолет МЧС России, два пожарных поезда, а также еще 50 единиц техники и более 100 спасателей. К настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

На объекте остаются несколько расчетов, которые занимаются проливкой и разборкой конструкций.