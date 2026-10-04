Москва4 октВести.Огнеборцы ликвидируют пожар в районе села Богословка, сообщает МЧС Пензенской области в MAX. Информация о ЧП поступила в экстренные службы сегодня, 4 октября, около 10 утра.
Уточняется, что горит территория базы вторичного сырья внутри складского помещения и на открытой территории.
Предварительная площадь пожара составляет 1000 квадратных метровговорится в публикации
К тушению привлечено 7 пожарных расчетов, вспомогательная техника и больше 30 человек личного состава, сообщили в спасательном ведомстве.