В Пензенской области горит склад вторсырья на площади 1000 квадратных метров

Склад вторсырья горит на площади 1000 квадратных метров в Пензенской области В Пензенской области горит склад вторсырья на площади 1000 квадратных метров

Москва4 окт Вести.Огнеборцы ликвидируют пожар в районе села Богословка, сообщает МЧС Пензенской области в MAX. Информация о ЧП поступила в экстренные службы сегодня, 4 октября, около 10 утра.

Уточняется, что горит территория базы вторичного сырья внутри складского помещения и на открытой территории.

Предварительная площадь пожара составляет 1000 квадратных метров говорится в публикации

К тушению привлечено 7 пожарных расчетов, вспомогательная техника и больше 30 человек личного состава, сообщили в спасательном ведомстве.