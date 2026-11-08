В производственном здании в Пензенской области ликвидировано открытое горение Ликвидировано открытое горение в производственном здании в Пензенской области

Москва8 ноя Вести.В Пензенской области спасатели ликвидировали открытое горение в производственном здании, где вечером 7 ноября произошел пожар. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Ликвидация открытого горения говорится в канале ведомства на платформе MAX

Как сообщалось ранее, информация о возгорании в Неверкинском районе в Речном переулке поступила спасателям в 20.01 мск. В 21.34 пожар был локализован на площади 1500 кв. м. Для ликвидации последствий ЧП были привлечены 5 пожарных расчетов, вспомогательная техника и более 20 человек личного состава.