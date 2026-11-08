Москва8 нояВести.В Пензенской области вечером 7 ноября произошел пожар в производственном здании на площади 1,5 тыс. кв. м. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
Информация о возгорании Неверкинском районе в Речном переулке поступила спасателям в 20.01 мск. Загорелось производственное здание.
В 21.34 возгорание локализовано на площади 1500 кв. мговорится на сайте ведомства
Для ликвидации последствий пожара были привлечены 5 пожарных расчетов, вспомогательная техника и более 20 человек личного состава. Причины возгорания устанавливаются.