Пожар на 1,5 тыс. кв м произошел в производственном здании в Пензенской области

В Пензенской области произошел пожар в производственном здании на 1,5 тыс. кв. м Пожар на 1,5 тыс. кв м произошел в производственном здании в Пензенской области

Москва8 ноя Вести.В Пензенской области вечером 7 ноября произошел пожар в производственном здании на площади 1,5 тыс. кв. м. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Информация о возгорании Неверкинском районе в Речном переулке поступила спасателям в 20.01 мск. Загорелось производственное здание.

В 21.34 возгорание локализовано на площади 1500 кв. м говорится на сайте ведомства

Для ликвидации последствий пожара были привлечены 5 пожарных расчетов, вспомогательная техника и более 20 человек личного состава. Причины возгорания устанавливаются.