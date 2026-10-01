Возгорание ликвидировано на 3900 кв. м на производстве пластика под Владимиром

Пожар произошел на производстве пластика во Владимирской области Возгорание ликвидировано на 3900 кв. м на производстве пластика под Владимиром

Москва1 окт Вести.В городе Петушки Владимирской области произошел пожар на производстве пластика, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России на официальном сайте.

Сообщение о возгорании в цеху по адресу улица Клязьминская, дом 1В поступило в 02.45 1 октября. На место прибыли подразделения Петушинского, Собинского и Владимирского гарнизона. В момент их приезда наблюдалось горение по всей площади производственного здания.

В 05.29 пожар локализован на площади 3900 кв. м. В 06.20 пожар ликвидирован на площади 3900 кв. м написали в пресс-службе

Пожар потушен силами 47 сотрудников МЧС на 13 единицах техники. Информация о погибших и пострадавших не поступала.