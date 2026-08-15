Москва15 авгВести.Сельскохозяйственное предприятие загорелось после атаки беспилотного летательного аппарата на промышленную зону в Пензенской области, об этом сообщил в личном канале МАХ губернатор региона Олег Мельниченко.
Атаке вражеского беспилотника подверглось сельхозпредприятие в промзоне Земетчинского района. Возникло локальное возгораниеговорится в сообщении, опубликованном 15 августа в 02.25 по московскому времени
По данным чиновника, возгорание оперативно ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал.
В настоящее время на месте работают представители экстренных служб. При этом на всей территории Пензенской области объявлена ракетная опасность.