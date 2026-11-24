Москва24 нояВести.Пожар на складах в особой экономической зоне "Липецк" распространился на 6 000 квадратных метров. Об этом сообщило управление МЧС России по Липецкой области в MAX.
По данным ведомства, возгорание произошло в населенном пункте Новый Ольшанец.
Благодаря слаженным действиям огнеборцев, удалось не допустить дальнейшего распространения пламени на соседние здания и локализовать пожар на площади 6 тыс. кв. мговорится в сообщении
По имеющимся данным, никто не погиб и не пострадал. Тушением пламени занимаются около 30 человек, они привлекли 7 единиц техники.