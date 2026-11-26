Пожарные тушат возгорание в здании в Котельниках на площади 1200 "квадратов"

В подмосковных Котельниках загорелось нежилое здание в промзоне Пожарные тушат возгорание в здании в Котельниках на площади 1200 "квадратов"

Москва26 ноя Вести.Пожарные ликвидируют возгорание в нежилом здании в промзоне в городском округе Котельники Московской области, площадь горения составляет 1,2 тысячи квадратных метров, сообщается на официальном сайте МЧС региона.

На момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение в строении №12 в промзоне "Силикатная".

Пожар локализован на площади 1200 квадратных метров. Дальнейшая информация уточняется говорится в сообщении

К тушению огня привлекались 23 человека личного состава, семь единиц техники.