Москва26 нояВести.В Котельниках Московской области локализован пожар на складах в промзоне микрорайона Силикат, сообщается в MAX-канале МЧС региона.
Уточняется, что информация о пожаре в промзоне поступила в среду, 25 ноября, в 23.19 от очевидца.
Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями огонь на складах локализован на площади 1200 квадратных метрахговорится в сообщении
Тушение осложнено высокой пожарной нагрузкой строений, работа на месте продолжается. К ликвидации пламени привлечены 23 человека и 7 единиц техники.