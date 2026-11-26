МЧС: пожар произошел на складах в промзоне в подмосковных Котельниках

В МЧС уточнили место пожара в промзоне в подмосковных Котельниках МЧС: пожар произошел на складах в промзоне в подмосковных Котельниках

Москва26 ноя Вести.В Котельниках Московской области локализован пожар на складах в промзоне микрорайона Силикат, сообщается в MAX-канале МЧС региона.

Уточняется, что информация о пожаре в промзоне поступила в среду, 25 ноября, в 23.19 от очевидца.

Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями огонь на складах локализован на площади 1200 квадратных метрах говорится в сообщении

Тушение осложнено высокой пожарной нагрузкой строений, работа на месте продолжается. К ликвидации пламени привлечены 23 человека и 7 единиц техники.