Площадь пожара на мебельной фабрике в Электроуглях составила 1600 "квадратов"

МЧС: частичное обрушение произошло при пожаре на мебельной фабрике в Подмосковье Площадь пожара на мебельной фабрике в Электроуглях составила 1600 "квадратов"

Москва26 ноя Вести.Площадь возгорания на территории мебельной фабрики в подмосковных Электроуглях составляет 1600 квадратных метров, есть частичное обрушение, сообщается в MAX-канале МЧС региона.

Площадь пожара в подмосковных Электроуглях 1600 квадратных метров, произошло частичное обрушение. По предварительной информации, пострадавших нет говорится в сообщении

Пожарные продолжают ликвидацию огня и защиту соседнего строения. К тушению пламени привлечено 45 человек и 15 единиц техники.

В ведомстве уточнили, что пожар локализован, распространение огня на соседние строение не допущено.