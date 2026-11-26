Москва26 нояВести.Площадь возгорания на территории мебельной фабрики в подмосковных Электроуглях составляет 1600 квадратных метров, есть частичное обрушение, сообщается в MAX-канале МЧС региона.
Площадь пожара в подмосковных Электроуглях 1600 квадратных метров, произошло частичное обрушение. По предварительной информации, пострадавших нетговорится в сообщении
Пожарные продолжают ликвидацию огня и защиту соседнего строения. К тушению пламени привлечено 45 человек и 15 единиц техники.
В ведомстве уточнили, что пожар локализован, распространение огня на соседние строение не допущено.