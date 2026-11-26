Москва26 нояВести.Открытое горение на пожаре на территории мебельной фабрики в подмосковных Электроуглях ликвидировано, сообщает подмосковный главк МЧС России.
Принятыми мерами пожарно-спасательных подразделений в 6:23 открытое горение склада на территории мебельной фабрики ликвидированоговорится в сообщении
О пострадавших информации не поступало.
Огонь возник в помещении на территории мебельной фабрики в Электроуглях в ночь на 26 ноября. Площадь распространения огня составила 1600 квадратных метров. В ходе пожара произошло частичное обрушение здания.
К тушению привлекались 45 человек, 15 единиц техники.