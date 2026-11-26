МЧС: на пожаре в подмосковных Электроуглях ликвидировали открытое горение

Открытый огонь на мебельной фабрике в Подмосковье потушен МЧС: на пожаре в подмосковных Электроуглях ликвидировали открытое горение

Москва26 ноя Вести.Открытое горение на пожаре на территории мебельной фабрики в подмосковных Электроуглях ликвидировано, сообщает подмосковный главк МЧС России.

Принятыми мерами пожарно-спасательных подразделений в 6:23 открытое горение склада на территории мебельной фабрики ликвидировано говорится в сообщении

О пострадавших информации не поступало.

Огонь возник в помещении на территории мебельной фабрики в Электроуглях в ночь на 26 ноября. Площадь распространения огня составила 1600 квадратных метров. В ходе пожара произошло частичное обрушение здания.

К тушению привлекались 45 человек, 15 единиц техники.