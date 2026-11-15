Один фигурант дела о хищениях при ремонте сцены МХАТ признал вину Фигурант дела о растрате при реконструкции МХАТ имени Горького признал вину

Москва15 ноя Вести.Один из фигурантов дела о растрате около 2 млрд рублей при реконструкции сцены МХАТ имени Горького признал вину. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным издания, расследование уголовного дела завершено. Его фигурантами являются бывший директор театра Владимир Кехман, его экс-заместители, группа коммерсантов и совладелец ББР-банка Дмитрий Гордович. Последний признал вину и заключил досудебное соглашение с Генпрокуратурой, после чего материалы в отношении него выделили в отдельное производство.

Как сообщается, на реставрационные работы в здании МХАТа из бюджета с 2022 по 2024 год выделили более двух миллиардов рублей. Эти деньги должны были пойти на обновление фасада, крыши и механизма сцены, а также на закупку комплексов оборудования для световых и звуковых эффектов.

Экс-директор Кехман утверждал, что открыть сцену планировали в октябре 2025 года, но процесс затянулся в том числе из-за начала СВО – якобы иностранные поставщики прекратили сотрудничество с российскими учреждениями. При этом в системе закупок есть информация, что контракты на поставку оборудования МХАТу исполнены, а сама сцена театра долго оставалась нерабочей.

Следователи пришли к выводу, что изложенная Кехманом версия не соответствует действительности, а договоры на поставку оборудования были фиктивными. Деньги же вывели за границу под видом оплаты через ББР-банк – в этом помогал вовлеченный в криминальную схему финансист Гордович.

Уголовное дело о растрате было возбуждено в 2025 году, в сентябре Кехмана сняли с должности директора театра.