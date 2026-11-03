Хабенский: МХТ им. Чехова и МХАТ им. Горького могут объединиться

Хабенский назвал логичным объединение МХТ им. Чехова и МХАТ им. Горького Хабенский: МХТ им. Чехова и МХАТ им. Горького могут объединиться

Москва3 ноя Вести.Народный артист России Константин Хабенский заявил, что объединение МХТ им. Чехова и МХАТ им. Горького помогло бы разрешить путаницу со статусами театров. Слова худрука первого театра приводит ТАСС.

Естественно, мысль о том, что когда-то должна закончиться эта путаница с МХАТ-1 и МХАТ-2, с тем, какой МХАТ первый, а какой - второй, у меня возникала. Со временем, наверное, это произойдет поделился актер и режиссер

По словам Хабенского, слияние было бы логичным, но решение об этом не находится в его ведении.

Я могу только предложить совершить первые шаги, для того чтобы театры стали единым целым... Все должно происходить цивилизованно отметил Хабенский

Разделение Московского Художественного академического театра СССР имени М. Горького произошло в 1987 году как следствие продолжительного творческого и организационного кризиса. В результате были созданы МХТ имени А. П. Чехова и МХАТ имени М. Горького.