Москва28 октВести.Первым заместителем художественного руководителя - директора МХТ им. Чехова Константина Хабенского назначена Ляйсан Мишарина, занимавшая должность заместителя по общим вопросам. Об этом свидетельствуют данные на сайте театра.
В сообщении отмечается, что за пятилетний период под ее руководством были созданы ключевые подразделения, способствовавшие качественному развитию театра.
В частности, был сформирован отдел гастрольной и проектной деятельности, который не только расширил географию выступлений МХТ по России, но и реализовал успешные международные проекты в Беларуси, Японии, Венесуэле и Китаеговорится в публикации на сайте МХТ им. Чехова.
Как уточняется, Мишарина вступает в должность с 28 октября.