Ляйсан Мишарина стала первым замом Константина Хабенского в МХТ им. Чехова

Первым замом Константина Хабенского в МХТ им. Чехова стала Ляйсан Мишарина Ляйсан Мишарина стала первым замом Константина Хабенского в МХТ им. Чехова

Москва28 окт Вести.Первым заместителем художественного руководителя - директора МХТ им. Чехова Константина Хабенского назначена Ляйсан Мишарина, занимавшая должность заместителя по общим вопросам. Об этом свидетельствуют данные на сайте театра.

В сообщении отмечается, что за пятилетний период под ее руководством были созданы ключевые подразделения, способствовавшие качественному развитию театра.

В частности, был сформирован отдел гастрольной и проектной деятельности, который не только расширил географию выступлений МХТ по России, но и реализовал успешные международные проекты в Беларуси, Японии, Венесуэле и Китае говорится в публикации на сайте МХТ им. Чехова.

Как уточняется, Мишарина вступает в должность с 28 октября.