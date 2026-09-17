Москва17 сен Вести.МХАТ им. М. Горького представил первую премьеру сезона - спектакль "Леди Макбет Мценского уезда" по произведению Николая Лескова. Автор инсценировки - Олег Богаев, режиссер - Максим Меламедов, художник-постановщик - Николь Кламперт. Премьерные показы проходят 17 и 18 сентября на Губернской сцене театра.

Постановка стала первой премьерой после назначения Сергея Безрукова художественным руководителем МХАТа Горького. По словам Безрукова, в спектакле впервые артисты двух трупп театра работают вместе в качестве единого ансамбля.

Мы начинаем наш сезон с классики - Николай Лесков, в постановке Максима Меламедова. В этом спектакле впервые артисты двух трупп работали вместе как один ансамбль в таком мощном драматическом материале отметил художественный руководитель театра

Режиссер обращается к истории Катерины Измайловой как к рассказу о всепоглощающей страсти. По замыслу Меламедова, главная героиня предстает не только как преступница, но и как женщина, впервые испытавшая любовь.

Для меня главная героиня - это образ русской женщины, которая любит. Любит так, как может любить только женщина, - безусловно, без расчета, без выгоды сказал режиссер

Роль Катерины Измайловой исполняют Вера Шпак и Агния Кузнецова. Шпак назвала работу над образом актерским вызовом, отметив, что стремилась понять причины поступков героини. Кузнецова описала свою Катерину как более яростную и властную женщину, которая выбирает личное счастье, однако после первого убийства оказывается втянута в цепь трагических событий.

Сергея сыграл Сергей Вакула, выпускник ИТИ им. И. Кобзона, который в этом сезоне вошел в труппу МХАТа Горького.

Сценография спектакля построена вокруг трехэтажного деревянного купеческого дома, который становится пространством заточения главной героини. Световое оформление Олега Курченкова меняет образ дома, превращая его в мрачное пространство с печами и подвалами.

Спектакль вырос из эскиза, представленного год назад на фестивале "Фабрика Станиславского". После этого Меламедов доработал постановку уже с профессиональными артистами. По словам Безрукова, спектакль сочетает современный театральный язык с традициями русского психологического театра.