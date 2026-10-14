Экс-ректор ВАВТ Синельников-Мурылев стал фигурантом дела о взятке В Москве задержали бывшего ректора ВАВТ Сергея Синельникова-Мурылева

Москва14 окт Вести.В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего ректора Всероссийской академии внешней торговли, главного научного сотрудника Института экономической политики имени Гайдара Сергея Синельникова-Мурылева. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на источники.

Ученому предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК), ему грозит до 15 лет лишения свободы. Дело расследует Главное следственное управление СК РФ по городу Москве.

Следователь обратился в Замоскворецкий районный суд с ходатайством о домашнем аресте, и суд его удовлетворил - Синельникова-Мурылева отправили под домашний арест на два месяца.

Замоскворецкий суд удовлетворил ходатайство следствия, отправив Синельникова-Мурылева под домашний арест на два месяца говорится в публикации

Синельников-Мурылев возглавлял ВАВТ с 2007 по 2024 год, а с 2002 по 2023 год был проректором РАНХиГС. В разные годы преподавал в ВШЭ и МФТИ, работал в Институте Гайдара. Награжден орденами Почета и Александра Невского.

Это не первое уголовное дело в отношении бывшего ректора. В марте 2025 года Никулинский районный суд Москвы приговорил его к 4,5 года лишения свободы условно, признав виновным в растрате в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.