Начальника ИК-18 в Магнитогорске арестовали по делу о превышении полномочий

Начальника исправительной колонии в Магнитогорске заключили под стражу Начальника ИК-18 в Магнитогорске арестовали по делу о превышении полномочий

Москва11 ноя Вести.Начальника исправительной колонии в Магнитогорске отправили под стражу – его обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Челябинской области на платформе MAX.

Как полагает следствие, глава ИК-18 наделил одного "авторитетного" заключенного частью полномочий по надзору за остальными: предупреждал его о проверках и обысках, разрешал ходить по колонии без ограничений. Взамен тот помогал ему удерживать коллектив в подчинении.

Подозреваемого заключили под стражу по ходатайству следователя – под арестом начальник колонии останется до 10 января 2027 года.

По ходатайству следователя СК в отношении начальника ИК-18 ГУФСИН России по Челябинской области судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 января 2027 года говорится в публикации

О задержании руководителя колонии строгого режима в Магнитогорске Следственный комитет сообщил днем ранее. Ему вменяют пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), а его протеже - статью 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).