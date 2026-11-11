Москва11 нояВести.Начальника исправительной колонии в Магнитогорске отправили под стражу – его обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Челябинской области на платформе MAX.
Как полагает следствие, глава ИК-18 наделил одного "авторитетного" заключенного частью полномочий по надзору за остальными: предупреждал его о проверках и обысках, разрешал ходить по колонии без ограничений. Взамен тот помогал ему удерживать коллектив в подчинении.
Подозреваемого заключили под стражу по ходатайству следователя – под арестом начальник колонии останется до 10 января 2027 года.
По ходатайству следователя СК в отношении начальника ИК-18 ГУФСИН России по Челябинской области судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 января 2027 годаговорится в публикации
О задержании руководителя колонии строгого режима в Магнитогорске Следственный комитет сообщил днем ранее. Ему вменяют пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), а его протеже - статью 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).