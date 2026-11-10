В Челябинской области возбуждено уголовное дело на начальника ИК и осужденного

ФСБ раскрыла связь начальника челябинской колонии с криминальным авторитетом В Челябинской области возбуждено уголовное дело на начальника ИК и осужденного

Москва10 ноя Вести.В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника исправительной колонии (ИК) и одного из осужденных, сообщает региональный главк СК России.

Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего осужденного, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), а также начальника ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Челябинской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) говорится в публикации

По данным следствия, осужденный, отбывающий наказание в колонии, получил криминальный статус и занял высшее положение в преступной иерархии. С 2023 года он назначал и отстранял "смотрящих" за осужденными в отрядах, распространял запрещенные мобильные телефоны, устанавливал правила поведения, вводил определенные запреты и разрешения для отбывающих срок и совершал иные незаконные действия на территории ИК.

Начальник же колонии, зная о наличии у осужденного криминального статуса, фактически передал ему часть функций по контролю за их поведением. Он также предупреждал осужденного о том, когда планируются обыски и проверки, и обеспечивал ему возможность свободно передвигаться по территории колонии.

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с сотрудниками ГУСБ ФСИН России.

В колонии, а также по месту жительства начальника произведены обыски. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании мер пресечения. Расследование продолжается.