Москва20 октВести.Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России предложила автоматически переводить телефонные переговоры заключенных, которые говорят на иностранном языке, следует из проекта, с которым ознакомилось РИА Новости.
При наличии технической возможности допускается использование перевода текстовой формы устной речи, преобразованной из аудиозаписей телефонных разговоров с использованием программно-технических средств в автоматизированном режимеговорится в документе
Сейчас для контроля телефонных переговоров ведомство приглашает переводчика.
Как уточняется, при наличии технической возможности новой порядок будет введен в исправительных учреждениях и следственных изоляторах.
Остальные правила останутся прежними. Так, для звонка нужно подать заявление с указанием конкретного абонента. Все разговоры прослушиваются, но участников об этом предупреждают заранее. При этом связь могут прервать, если заключенный использует нецензурную брань, оскорбления, угрозы и тюремный жаргон.