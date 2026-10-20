ФСИН: телефонный разговор на иностранном языке будут переводиться автоматически

ФСИН предложила новый порядок звонков по телефону для заключенных в колониях ФСИН: телефонный разговор на иностранном языке будут переводиться автоматически

Москва20 окт Вести.Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России предложила автоматически переводить телефонные переговоры заключенных, которые говорят на иностранном языке, следует из проекта, с которым ознакомилось РИА Новости.

При наличии технической возможности допускается использование перевода текстовой формы устной речи, преобразованной из аудиозаписей телефонных разговоров с использованием программно-технических средств в автоматизированном режиме говорится в документе

Сейчас для контроля телефонных переговоров ведомство приглашает переводчика.

Как уточняется, при наличии технической возможности новой порядок будет введен в исправительных учреждениях и следственных изоляторах.

Остальные правила останутся прежними. Так, для звонка нужно подать заявление с указанием конкретного абонента. Все разговоры прослушиваются, но участников об этом предупреждают заранее. При этом связь могут прервать, если заключенный использует нецензурную брань, оскорбления, угрозы и тюремный жаргон.